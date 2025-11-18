Zum Hauptinhalt springen

BangladeschDie Ex-Premierministerin, zum Tod verurteilt

Lesezeit: 3 Min.

Sheikh Hasina Wazed wurde 1947 als älteste Tochter von Sheikh Mujibur Rahman geboren, der bis heute als „Vater der Nation“ gilt.
(Foto: Ludovic Marin/AFP)

Sie war eine Kämpferin für Demokratie und eine Vorbildfigur für Frauen. Sie baute ihr Land zu einer korrupten Autokratie um und wurde nun für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Den Prozess gegen sie bezeichnete sie im indischen Exil als „Farce“.

Von David Pfeifer

Es gab einmal eine andere Sheikh Hasina. Sie war eine Kämpferin für Demokratie und eine Vorbildfigur für Frauen. Es ist dieselbe Sheikh Hasina, die nun in Bangladesch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Abwesenheit zum Tod verurteilt wurde. Im vergangenen Jahr hatte sie noch als Premierministerin die aufgekommenen Studentenunruhen niederschlagen lassen. Allein vom 15. Juli bis zum 5. August 2024 wurden etwa 1400 Menschen auf ihren Befehl hin getötet, Hasina sei „Mastermind und Hauptarchitektin“ der Aktionen gewesen, wie ein Sondertribunal in der Hauptstadt Dhaka am Montag erklärte. Sie hatte die Polizei damals angewiesen, mit scharfer Munition auf die protestierenden Studenten zu schießen. Als sie das Militär zu Hilfe rief, verweigerte der Oberbefehlshaber den Schießbefehl und ließ Hasina stattdessen außer Landes fliehen.

