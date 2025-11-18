Es gab einmal eine andere Sheikh Hasina. Sie war eine Kämpferin für Demokratie und eine Vorbildfigur für Frauen. Es ist dieselbe Sheikh Hasina, die nun in Bangladesch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Abwesenheit zum Tod verurteilt wurde. Im vergangenen Jahr hatte sie noch als Premierministerin die aufgekommenen Studentenunruhen niederschlagen lassen. Allein vom 15. Juli bis zum 5. August 2024 wurden etwa 1400 Menschen auf ihren Befehl hin getötet, Hasina sei „Mastermind und Hauptarchitektin“ der Aktionen gewesen, wie ein Sondertribunal in der Hauptstadt Dhaka am Montag erklärte. Sie hatte die Polizei damals angewiesen, mit scharfer Munition auf die protestierenden Studenten zu schießen. Als sie das Militär zu Hilfe rief, verweigerte der Oberbefehlshaber den Schießbefehl und ließ Hasina stattdessen außer Landes fliehen.