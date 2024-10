Der deutsch-iranische Doppelstaatsbürger Jamshid Sharmahd wurde hingerichtet. Das offizielle iranische Justizportal Misan verkündete die Vollstreckung des Todesurteils, das Anfang 2023 wegen angeblicher Terrorvorwürfen verhängt wurde. Bereits an der Verurteilung hatte es viel internationale Kritik gegeben.

Iranische Agenten entführten den in den USA lebenden Unternehmer und Journalisten im Sommer 2020 auf einer Geschäftsreise in Dubai. Sie brachten ihn nach Iran und folterten ihn. Ein Revolutionsgericht in Teheran machte ihn für einen Terroranschlag verantwortlich und unterstellte ihm die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten. Gemäß islamischer Rechtsauffassung wurde Sharmahd wegen „Korruption auf Erden“ verurteilt. Objektive Beweise gibt es für die Vorwürfe nicht. Das Oberste Gericht bestätigte das Urteil im April 2023.

Sharmahd engagierte sich in den USA in der Exil-Oppositionsgruppe „Tondar“ (Donner), die sich für eine Rückkehr der Monarchie einsetzt. Irans Justiz macht die Organisation für einen Anschlag im Jahr 2008 in einer Moschee der Stadt Schiras mit mehreren Toten verantwortlich. Drei Männer wurden deswegen bereits hingerichtet.

Da Sharmahd als Kind nach Deutschland zog und in Peine und Hannover aufwuchs, besaß er auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Bis zuletzt kämpften Menschenrechtler - und vor allem Sharmahds in den USA wohnhafte Tochter Gazelle - für dessen Rettung. Die Bundesregierung hatte das Urteil scharf kritisiert und Sharmahds Freilassung gefordert. Die Vollstreckung des Todesurteils dürfte in den diplomatischen Beziehungen zwischen Teheran und Berlin zu neuen Spannungen führen. Obwohl Iran die Todesstrafe rigoros vollstreckt, sind Hinrichtungen westlicher Ausländer äußerst selten.