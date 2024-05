Das israelische Militär hat im Gazastreifen die Leiche der Deutsch-Israelin Shani Louk gefunden, wie Armeesprecher Daniel Hagari mitteilte. Die damals 22-jährige Louk hatte am 7. Oktober ein Festival in der Nevev-Wüste im Süden Israels besucht, wo die Terrormilizen der Hamas bei ihrem Überfall mindestens 260 Menschen töteten. Auch Louk war danach unter den Vermissten. Ihre Familie, von der ein Teil in Baden-Württemberg lebt, erkannte die junge Frau auf Bildern und Videos im Internet, die einen Körper auf einem Fahrzeug der Angreifer zeigten. Einige Wochen später erklärte das Militär sie für tot, nachdem ein Schädelknochensplitter durch genetische Analyse zugeordnet werden konnte.