Minouche Shafik, die Präsidentin der Columbia University in New York, ist nach anhaltender Kritik von ihrem Posten zurückgetreten. Das machte Shafik in einer Mitteilung öffentlich. Die Uni-Präsidentin wurde in den vergangenen Monaten heftig für ihren Umgang mit Protestcamps an der Columbia kritisiert.

An vielen amerikanischen Universitäten hatte es nach Ausbruch des Krieges im Nahen Osten viele propalästinensische Proteste gegeben. Dabei kam es wiederholt zu antisemitischen Beleidigungen und Ausschreitungen, aber auch zu islamfeindlichen Vorfällen.

Minouche Shafik bekam von allen Seiten Kritik an ihrem Umgang mit der Situation ab: von links gleichermaßen wie von rechts, von proisraelischer wie von propalästinensischer Seite. Rechte und proisraelische Stimmen werfen Shafik vor, sich nicht ausreichend gegen antisemitische Vorfälle an der Universität eingesetzt zu haben. In ihrer Aussage vor dem Bildungsausschuss des Repräsentantenhauses distanzierte sie sich deutlich von Antisemitismus. Mindestens ein Uni-Professor wurde wegen seiner Aussagen daraufhin entlassen.

Beide Seiten forderten Shafiks Rücktritt

Von linker und propalästinensischer Seite heißt es, Shafik sei zu drastisch gegen die Protestcamps vorgegangen. Im April hatte sie mit den Organisatoren über eine Auflösung des Protestcamps verhandeln wollen, jedoch ohne Erfolg. Als Studenten in das Hauptgebäude der Uni drangen und es besetzte, rief Shafik die Polizei, etwa 300 Demonstranten wurden festgenommen, einigen Studenten wurde der Zugang zum Campus verwehrt. Die Verhaftungen Hunderter Studenten brachte Shafik scharfe Kritik ein, auch vonseiten einiger Universitätsprofessoren. In anderen Bundesstaaten und anderen Ländern solidarisierten sich Studenten und bildeten ebenfalls Protestcamps. Von vielen Seiten wurde Shafiks Rücktritt gefordert.

In ihrer Mitteilung schreibt Shafik, in ihrer Amtszeit sei es schwierig gewesen, „unterschiedliche Ansichten in unserer Gemeinschaft zu überwinden“. Insbesondere ihrer Familie habe diese Zeit viel abverlangt. Sie habe über den Sommer nachgedacht und glaube, dass ihr Abschied „am besten dabei helfen würde, die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern“.

Shafiks Rückzug folgt auf eine Reihe von Rücktritten an der Columbia University. Bereits vergangene Woche waren drei Dekane von ihren Ämtern zurückgetreten, nachdem sie von „beunruhigenden Textnachrichten“ berichtet hatten. Einige sollen antisemitische Äußerungen enthalten haben.