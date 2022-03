Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat den Stand der Umsetzung von Schutzkonzepten an Schulen kritisiert. Es gebe hervorragende Präventionskonzepte und Papiere, aber die Umsetzung sei blamabel, sagte Kommissionsmitglied Brigitte Tilmann. Daten des Deutschen Jugendinstituts zufolge, die von 2018 stammten, hätten nur 13 Prozent der Schulen ein umfassendes Schutzkonzept umgesetzt. Die Kommission lud zu einer Anhörung zum Thema "Sexueller Kindesmissbrauch und Schule", um die Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen. Auf der Veranstaltung in Berlin diskutierten Experten und Bildungspolitiker über den Tatort Schule und über Schule als Schutzraum, Betroffene berichteten über ihre Erfahrungen. Die Bundesregierung hatte die Kommission 2016 eingesetzt, um Missbrauch in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen aufzuarbeiten.