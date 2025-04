Im Schmerzensgeldprozess des Missbrauchsbetroffenen Wilfried Fesselmann gegen das Bistum Essen ist ein Urteil gefallen: Das katholische Bistum muss dem Kläger kein weiteres Geld zahlen. Aus freiwilligen kirchlichen Anerkennungsleistungen hatte Fesselmann bereits 45 000 Euro erhalten. Mit diesem Betrag sei sein Anspruch erfüllt, entschied das Landgericht Essen am Freitag. Der Kläger hatte mindestens 300 000 Euro gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Fesselmann wurde in den 1970er-Jahren vom ehemaligen Pfarrer H. missbraucht, der strafrechtlich verurteilt wurde. Fesselmann war damals elf Jahre alt. Insgesamt verging sich der frühere Geistliche an mindestens vier Orten in Nordrhein-Westfalen und Oberbayern an Minderjährigen. Trotz gerichtlicher Verurteilung hatte ihn die Kirche bis 2010 in der Gemeindeseelsorge eingesetzt.