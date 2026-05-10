Zum Hauptinhalt springen

VergewaltigungenBeim Sex gilt Schweigen immer noch als „Ja“

Lesezeit: 5 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago

War es eine Vergewaltigung oder ein Missverständnis bei einem One-Night-Stand? Wie wichtig die juristische Debatte um das Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ ist, zeigt ein aktueller Fall aus Berlin.

Von Ronen Steinke, Berlin

In Berlin kam kürzlich ein Fall vor Gericht, der selbst die juristischen Fachleute ins Grübeln brachte. Wie sehr darf die Gesellschaft, wenn es um Sex geht, heute noch ein Drängen und Drängeln von Männern akzeptieren? Und wo beginnt der Moment, bei dem man schon von einer Vergewaltigung sprechen muss?

Zur SZ-Startseite

Podcast „Ist das gerecht?“
:„Ich vertrete viele Opfer, die niemals Anzeige erstatten“

Die Anwältin Christina Clemm ist eine der bekanntesten Stimmen gegen Frauenhass.  Was sie über den Umgang der Gerichte mit Opfern sexualisierter Gewalt gelernt hat.

SZ PlusPodcast von Ronen Steinke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite