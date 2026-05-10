In Berlin kam kürzlich ein Fall vor Gericht, der selbst die juristischen Fachleute ins Grübeln brachte. Wie sehr darf die Gesellschaft, wenn es um Sex geht, heute noch ein Drängen und Drängeln von Männern akzeptieren? Und wo beginnt der Moment, bei dem man schon von einer Vergewaltigung sprechen muss?
VergewaltigungenBeim Sex gilt Schweigen immer noch als „Ja“
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War es eine Vergewaltigung oder ein Missverständnis bei einem One-Night-Stand? Wie wichtig die juristische Debatte um das Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ ist, zeigt ein aktueller Fall aus Berlin.
Von Ronen Steinke, Berlin
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