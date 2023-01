Betroffene sexualisierter Gewalt wollen sich erstmals in Deutschland zu einem bundesweiten Netzwerk zusammenschließen. Das Netzwerk "Aus unserer Sicht" soll Plattform und öffentliche Stimme von Betroffenen sein, wie die Gründungsmitglieder am Dienstag mitteilten. Beteiligen können sich Menschen ab 16 Jahren, die von sexualisierter Gewalt in Institutionen oder in anderen Kontexten wie in der Familie betroffen sind. Auf der Homepage www.aus-unserer-sicht.de ist dazu ein Fragebogen abrufbar, den Betroffene nutzen können, um Ideen zu äußern und am Netzwerk mitzuwirken. Bereits im November soll ein erster digitaler Kongress stattfinden. Auch wollen die Betroffenen einen unabhängigen Verein gründen.