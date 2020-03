In der Pädophilen-Szene verkauft: Der Junge wurden von mehreren Männern missbraucht, im Bild einer der Angeklagten im Staufener Fall.

Behördenversagen hatte den Missbrauch an einem Jungen in Staufen ermöglicht. Nun zieht Baden-Württemberg Konsequenzen.

Der Missbrauchsfall von Staufen hat 2017 das Vertrauen in Behörden und Justiz erschüttert. Ein kleiner Junge war von seiner eigenen Mutter und deren Freund auf schwerste Weise sexuell missbraucht und weiteren Tätern gegen Geld im Internet angeboten worden. Und das, obwohl der Haupttäter unter Aufsicht stand und sich das Jugendamt immer wieder mit dem Kind und seiner Mutter befasst hatte. Die Schuldigen sind inzwischen zu langen Haftstrafen verurteilt, politisch ist der Fall jedoch noch nicht abgeschlossen. Als Konsequenz will das Land Baden-Württemberg jetzt mehrere Gesetze ändern lassen, um Gerichtsverfahren bei einer Kindeswohlgefährdung zu verbessern. Das Bundesland setzt damit Forderungen um, die eine Kommission aus Fachleuten in 15 Monaten erarbeitet hat.

Im Fall Staufen lagen damals eigentlich alle Informationen auf dem Tisch - allerdings, und das war das Problem, nicht auf einem, sondern auf mehreren Tischen. Bewährungshilfe, Polizei, Jugendamt und mehrere Gerichte waren mit dem Fall befasst - doch niemand hat das Bild zusammengesetzt und das Kind aus seiner furchtbaren Lage befreit. Die Experten-Kommission Kinderschutz hat ihrem Abschlussbericht die Chronologie des Versagens vorangestellt - denn nur so lassen sich viele ihrer Empfehlungen verstehen.

Das Unheil beginnt Ende 2014, damals ist der Junge sechs Jahre alt. Seine Mutter lernt einen Sexualstraftäter kennen, der wenige Monate zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden war. Weil der Mann weiter als Risiko gilt, hat ihn das Landgericht Freiburg für fünf Jahre unter Führungsaufsicht gestellt. Er muss sich anfangs regelmäßig bei der Polizei melden und hat die Auflage, keinen Kontakt mit Minderjährigen aufzunehmen. Tatsächlich gelingt es ihm aber mehr als ein Jahr lang, seiner Bewährungshelferin und der Führungsaufsicht zu verschweigen, dass er faktisch bei einer neuen Lebensgefährtin wohnt.

Spätestens Anfang 2015 kommt es zu ersten Missbrauchshandlungen, an denen sich die Mutter aktiv beteiligt. Im Juli 2015 beginnt das Bundeskriminalamt gegen den Mann zu ermitteln. Er wird verdächtigt, kinderpornografisches Material zu verbreiten. Erst 2016 kommt es zu einer Durchsuchung. Und erst da fällt auf, dass der Verdächtige nicht an seiner Meldeadresse wohnt und dass er Kontakt mit einem Kind hat.

Das Jugendamt versäumte es, vor Gericht einen Hinweis auf Missbrauch weiterzugeben

Schwerwiegende Konsequenzen hat dies zunächst nicht. Die Polizei informiert die neue Lebensgefährtin über den Gefährderstatus des Mannes. Niemand kann sich in diesem Moment vorstellen, dass die Mutter selbst ihr Kind missbraucht. Die Frau sagt den Beamten, dass sie die Vorgeschichte ihres Lebensgefährten kenne und dass sie ihren Sohn nie mit ihm alleinlasse. Der Sexualtäter wird ermahnt, dass er seine Auflagen einhalten müsse. Danach überprüft die Polizei monatelang nicht, ob er noch bei dem Kind wohnt. Erst im März 2017 - die Bewährungshelferin hat der Führungsaufsicht inzwischen mehrmals berichtet, dass sich ihr Klient noch immer regelmäßig in der Wohnung des Jungen aufhält - leitet die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Kontaktverbot ein. Kurz darauf nimmt das Jugendamt das Kind in Obhut.

Das Leid des Jungen ist damit aber nicht zu Ende. Denn wenige Wochen später entscheidet ein Familiengericht, dass der Junge wieder zur Mutter darf, wenn die nur dafür Sorge trägt, dass ihr Sohn den Sexualstraftäter nicht mehr trifft. Das Gericht fasst diesen Beschluss, ohne sich den Jungen anzuschauen und ohne mit ihm zu sprechen. Und das Jugendamt versäumt im Prozess, einen Hinweis aus der Schule auf Missbrauchsverdacht weiterzugeben.

Kurz darauf wird der Haupttäter zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, weil er gegen das Kontaktverbot verstoßen hat. Doch er legt Berufung ein, sodass das Urteil nicht rechtskräftig wird. Drei Monate später, im Juli 2017, entscheidet das Oberlandesgericht erneut über das Schicksal des Jungen. Wieder wird nicht mit ihm persönlich gesprochen, wieder darf die Mutter ihn mit nach Hause nehmen. Ans Licht kommt die Sache erst, als sich im September 2017 ein anonymer Informant bei der Polizei meldet und ihr Videos und Bilder von den Missbrauchstaten zuspielt. Sechs Tage später werden die Mutter und der Haupttäter festgenommen.

Was müssen die Konsequenzen aus diesem Fall sein? Eine Forderung der Kommission Kinderschutz hat die Landesregierung schon umgesetzt, bevor der Abschlussbericht überhaupt fertig war. Auf Initiative von Baden-Württemberg hat sich der Bundesrat Mitte Februar dafür ausgesprochen, dass Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs nicht mehr aus dem erweiterten Führungszeugnis gelöscht werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird beim Bundestag eingebracht.

Als nächstes will Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) mehrere Änderungen im Familiengerichtsverfahren erreichen. Baden-Württemberg hat derzeit den Vorsitz der Familienministerkonferenz der Bundesländer, beim Treffen Ende Mai will Lucha dafür werben, dass Kinder künftig zwingend vom Gericht angehört werden müssen, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht - vorausgesetzt, das Kind ist mindestens drei Jahre alt. Das Land selbst bietet seinen Familienrichtern Fortbildungen an, um die Gesprächsführung mit Kindern zu üben. Ob der Kurs verpflichtend sein kann, wie von der Kommission gefordert, prüft das Justizministerium noch.

Bei rückfallgefährdeten Tätern gebe es nur eine "begrenzte Kontrollmöglichkeit", so Experten

Die Kindeswohlverfahren vor dem Familiengericht sollen zudem weitere Änderungen erfahren. Die Minderjährigen, so der Wunsch aus Baden-Württemberg, sollen dort künftig immer einen Verfahrensbeistand bekommen. Zudem sollen Familiengerichte die rechtliche Möglichkeit erhalten und dazu "animiert werden", Psychologen auch als Berater hinzuzuziehen, nicht nur als Gutachter. Weil es momentan nicht genug Rechtspsychologen gibt, haben die Justizminister der Länder schon im vergangenen Jahr beschlossen, das Studienangebot in diesem Bereich auszubauen. Hier mahnt die Kommission eine baldige Umsetzung an.

Im Fall Staufen hatte es auch beim Zusammenspiel von Familiengericht und Jugendamt gehakt. Deshalb will Lucha erreichen, dass im Kinder- und Jugendhilferecht genauer definiert wird, wie sich die Jugendämter an den Gerichtsverfahren zur Kindeswohlgefährdung zu beteiligen haben. Was bisher von der Kompetenz jedes Einzelnen abhing, soll dort ausbuchstabiert und damit standardisiert werden: Dass der Sozialarbeiter persönlich mit dem Kind sprechen muss. Dass das Jugendamt zudem sämtliche Hintergrundinformationen zum Kind in einen schriftlichen Bericht gießt und diesen noch vor der Verhandlung ans Gericht schickt. Und dass der Sozialarbeiter dem Richter auflistet, welche Möglichkeiten das Jugendamt hat, dem Kind zu helfen. Und um wiederum zu vermeiden, dass das Gericht Anordnungen trifft, um die sich später niemand schert, soll den Richtern vorgeschrieben werden, dass sie die Umsetzbarkeit ihrer Anordnungen mit dem Jugendamt diskutieren.

Mangelnde Kommunikation zwischen den beteiligten Behörden war in den Augen der Kommission der Hauptgrund für das Versagen in Staufen. Insgesamt hat sie mehr als 100 Empfehlungen formuliert, um das zu ändern. Dabei geht es um Verwaltungsvorschriften, Fortbildungen und um die lokale Vernetzung aller, die bei Polizei, Behörden und Justiz mit dem Thema Kindesmissbrauch zu tun haben. In spätestens zwei Jahren soll die Landesregierung der Kommission berichten, welche Empfehlungen umgesetzt wurden.

Weitreichend sind die Vorschläge im Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualtätern. Hier gebe es nur eine "begrenzte Kontrollmöglichkeit", kritisiert die Kommission. Ob man rückfallgefährdeten Sexualtätern eine Fußfessel aufzwingen kann, prüft das Justizministerium derzeit noch, genauso wie die Frage, ob die Führungsaufsicht die Durchsuchung von Wohnungen und elektronischen Speichermedien anordnen können sollte.