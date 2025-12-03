Zum Hauptinhalt springen

Sexueller Missbrauch an SchulenVertuscht, ignoriert und bagatellisiert

Der Schulbesuch ist für fast alle Kinder in Deutschland Pflicht. Nicht immer kommen Schulen dem damit einhergehenden Schutzauftrag nach.
Eine Studie zeigt, wie schwer es Schulen über Jahrzehnte gefallen ist, mit Fällen sexualisierter Gewalt umzugehen. Lehrkräfte reagierten häufig hilflos oder gar nicht. Fortschritte gibt es – wenn auch langsam.

Von Vinzent-Vitus Leitgeb

In vielen Fällen von sexualisierter Gewalt an Schulen wurden die Betroffenen kaum oder nicht durch Lehrpersonal oder Schulleitungen geschützt, oft wurden Übergriffe ignoriert oder sogar vertuscht, um Kollegen oder den Ruf der Schule zu schützen. Zu selten würden solche Fälle systematisch und transparent aufgearbeitet. Das sind einige der zentralen Schlüsse, zu der die Fallstudie „Sexualisierte Gewalt und Schule“ kommt, die die Unabhängige Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs am Mittwoch präsentiert hat.

