In vielen Fällen von sexualisierter Gewalt an Schulen wurden die Betroffenen kaum oder nicht durch Lehrpersonal oder Schulleitungen geschützt, oft wurden Übergriffe ignoriert oder sogar vertuscht, um Kollegen oder den Ruf der Schule zu schützen. Zu selten würden solche Fälle systematisch und transparent aufgearbeitet. Das sind einige der zentralen Schlüsse, zu der die Fallstudie „Sexualisierte Gewalt und Schule“ kommt, die die Unabhängige Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs am Mittwoch präsentiert hat.