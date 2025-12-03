In vielen Fällen von sexualisierter Gewalt an Schulen wurden die Betroffenen kaum oder nicht durch Lehrpersonal oder Schulleitungen geschützt, oft wurden Übergriffe ignoriert oder sogar vertuscht, um Kollegen oder den Ruf der Schule zu schützen. Zu selten würden solche Fälle systematisch und transparent aufgearbeitet. Das sind einige der zentralen Schlüsse, zu der die Fallstudie „Sexualisierte Gewalt und Schule“ kommt, die die Unabhängige Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs am Mittwoch präsentiert hat.
Sexueller Missbrauch an SchulenVertuscht, ignoriert und bagatellisiert
Eine Studie zeigt, wie schwer es Schulen über Jahrzehnte gefallen ist, mit Fällen sexualisierter Gewalt umzugehen. Lehrkräfte reagierten häufig hilflos oder gar nicht. Fortschritte gibt es – wenn auch langsam.
Sexueller Missbrauch:Kirchen, Kinderschutz- und Sportverbände fordern Hilfe für Missbrauchsopfer
In einer ungewöhnlich breiten Initiative wenden sich 27 Institutionen an Unions- und SPD-Fraktion: Sie fordern, dass der Fonds Sexueller Missbrauch fortgesetzt wird. Doch es gibt rechtliche Bedenken.
