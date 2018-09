3. September 2018, 15:07 Uhr Sexistischer Tweet von ÖVP-Politiker Barley legt Wiener Politiker Rücktritt nahe

Der österreichische ÖVP-Politiker Efgani Dönmez hat im Internet suggeriert, die SPD-Politikerin Chebli habe durch sexuelle Gefälligkeiten Karriere gemacht.

Die deutsche Justizministerin Barley nennt im Gespräch mit der SZ die Äußerungen von Dönmez "widerlich" und legt ihm den Rücktritt nahe.

Auch Wiener Parteifreunde kritisieren Dönmez massiv.

Von Oliver Das Gupta

Ein sexistischer Tweet des österreichischen Parlamentsabgeordneten Efgani Dönmez hat Empörung ausgelöst, die auch das politische Berlin erreicht hat. Der Politiker der konservativen Regierungspartei ÖVP hatte am 1. September in einer Wortmeldung suggeriert, die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) habe wegen sexueller Gefälligkeiten Karriere gemacht.

Nachdem bei Twitter Empörung aufgebrandet war, bedauerte er seinen Tweet mit zwei neuen Nachrichten. Gleichzeitig griff er die SPD-Politikerin wieder an, diesmal politisch. Später räumte Dönmez in einem dritten Tweet ein, "dass ich Frau Chebli herabgewürdigt habe". Sein Ursprungstweet wurde zwar gelöscht, kursiert aber als Screenshot noch im Internet.

Doch mit der Entschuldigung ist es für Katharina Barley nicht getan. "Die Äußerungen des ÖVP-Nationalratsabgeordneten gegenüber Sawsan Chebli sind widerlich und sexistisch", sagte die deutsche Bundesjustizministerin zur Süddeutschen Zeitung am Montag.

Dönmez kam von den Grünen zur ÖVP

Die SPD-Politikerin lege Dönmez nahe, sein Mandat im Nationalrat niederzulegen: "Solche Diffamierungen durch einen gewählten Abgeordneten dürfen nicht folgenlos bleiben. Wer Frauen in einer solchen Weise beleidigt und herabwürdigt, muss sich selbst fragen, ob er seine Wählerinnen und Wähler weiterhin im Parlament vertreten sollte."

Auch die österreichische SPÖ forderte seinen Rücktritt, inzwischen legten auch Dönmez' eigene Parteifreunde ihm diesen Schritt nahe. "Das geht gar nicht, das ist eine Verachtung der Frauen", sagte ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm dem ORF.

Die österreichische Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß nannte Dönmez Tweet gegenüber der Nachrichtenagentur APA "eine massive Entgleisung und völlig inakzeptabel".

Ebenso kritisierte Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ihren Parteifreund: "Sexismus darf - speziell auch in der Politik - keinen Platz haben."

Der ÖVP-Parteichef und Bundeskanzler Sebastian Kurz äußerte bislang sich noch nicht zu dem Fall; allerdings hieß es, am Montagnachmittag werde Kurz Stellung nehmen. Der Regierungschef war erst in der Nacht von einer Asienreise zurückgekommen. An Bord des Flugzeugs habe es kein Wlan gegeben, hieß es aus der Umgebung des Kanzlers.

Efgani Dönmez war 2017 von den Grünen zur Volkspartei gewechselt. Der heute 41-Jährige trat in der Wahlkampagne von Kurz auch mit dem heutigen Bundeskanzler auf.