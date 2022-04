Von Moritz Baumann und Philipp Saul

Susanne Hennig-Wellsow, die Vorsitzende der Linkspartei, ist am Mittwoch zurückgetreten. Die Partei benötige "eine programmatische, strategische und kulturelle Erneuerung", schrieb sie in einer persönlichen Erklärung. Es sei nun Zeit für "neue Gesichter". Erst im Februar 2021 hatte Hennig-Wellsow mit Janine Wissler die Führung der Linkspartei übernommen, sie lösten das langjährige Führungsduo Katja Kipping und Bernd Riexinger ab. Doch die Linkspartei kämpft seither mit Problemen: Sie schnitt schwach bei der Bundestagswahl ab, es gab Streit über Putin-Sympathisanten in den eigenen Reihen, dann der Absturz bei der Landtagswahl im Saarland und jetzt der Sexismus-Skandal im hessischen Landesverband. Hennig-Wellsow nannte zudem familiäre Gründe für diesen Schritt, sie ist Mutter eines achtjährigen Sohnes.

"Die vergangenen Monate waren eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte unserer Partei", erklärte Hennig-Wellsow. "Wir haben zu wenig von dem geliefert, was wir versprochen haben. Ein wirklicher Neuanfang ist ausgeblieben." Dabei räumt sie auch eigene Versäumnisse ein, ohne jedoch konkret zu werden: "Ich weiß um die vermeidbaren Fehler, die ich selbst gemacht habe."

Am Mittwochabend wollte sich der Parteivorstand zu einer Krisensitzung zusammenschalten, um über Sexismus-Vorwürfe zu beraten. Vergangene Woche hatte der Spiegel über mutmaßliche sexuelle Übergriffe im hessischen Landesverband berichtet. Dokumente und Aussagen von Betroffenen lieferten demnach "Hinweise auf mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur" - auch gegenüber Minderjährigen. Co-Chefin Janine Wissler war zu der Zeit Fraktionsvorsitzende in Hessen. Vorwürfe, sie sei zu lange untätig geblieben oder habe Täter aus den eigenen Reihen geschützt, wies sie zurück. "Ich habe sofort gehandelt, als mir derartige Vorwürfe bekannt wurden", teilte Wissler mit. Sie äußerte sich am Mittwoch zunächst nicht zum Rücktritt ihrer Co-Chefin. Von Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler kam der Vorschlag, auf dem Parteitag im Juni einen neuen Vorstand zu wählen.

In der Partei rechnete am Mittwoch keiner mit personellen Konsequenzen, insofern kam der Rücktritt von Hennig-Wellsow überraschend. Sie entschuldigte sich bei den Betroffenen. Der Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen habe "eklatante Defizite" offengelegt.

Bevor sie im vergangenen Jahr in den Bundestag gewählt wurde, war Hennig-Wellsow 17 Jahre lang Abgeordnete im Thüringer Landtag, seit 2014 auch als Fraktionsvorsitzende. Dort sorgte sie für Schlagzeilen, als sie aus Protest dem mit den Stimmen der AfD frisch gewählten FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich einen Blumenstrauß vor die Füße warf. Die Botschaft: Man paktiere nicht mit Rechten.

Nach ihrer Wahl zur Linken-Vorsitzenden hofften viele Mitglieder auf einen ähnlich klaren Kurs innerhalb der Partei. Nach nur einem Jahr stellte Hennig-Wellsow nun ernüchtert fest: "Das Versprechen, Teil eines Politikwechsels nach vorn zu sein, konnten wir aufgrund eigener Schwäche nicht einlösen."