Demonstration 2021 in Berlin. Die politischen Parteien befassen sich auch mit Sexismus in den eigenen Reihen.

Von Moritz Baumann, Berlin

Ob sich die FDP das heute noch trauen würde? Es ist zehn Jahre her, dass eine damals noch junge Stern-Reporterin berichtete, Rainer Brüderle habe eine Grenze überschritten. In ihrem Porträt "Herrenwitz" schilderte sie, wie der spätere FDP-Spitzenkandidat an einer Hotelbar anzügliche Witze ihr gegenüber gemacht habe. Brüderle wehrte sich und sprach von einer "politisch motivierten Attacke". Die Partei stimmte mit ein und griff die Journalistin an - das mutmaßliche Opfer.