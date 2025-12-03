Die prunkvolle Wiener Hofburg wäre in normalen Zeiten eine Bühne ganz nach seinem Geschmack. Und natürlich war Sergej Lawrow auch eingeladen zum Treffen der Außenminister aller 57 Mitgliedstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Lange galt deren jährliche Konferenz als Randtermin der internationalen Politik, mit Russlands Invasion der Ukraine wuchs das mediale Interesse enorm. Im Mittelpunkt steht dabei meist ein Mann: Sergej Lawrow, Moskaus Außenminister seit 21 Jahren und damit länger im Amt als fast jeder andere Außenminister der Welt, mit Ausnahme des turkmenischen.