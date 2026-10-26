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Parlamentswahl in SerbienDie Sieger über Vučićs Machtapparat

Lesezeit: 3 Min.

Junge Anhänger der Studierendenliste am Wahlabend in Belgrad.
Junge Anhänger der Studierendenliste am Wahlabend in Belgrad.
Foto: Marko Drobnjakovic/AP

Serbiens bisheriger Präsident musste seine Niederlage eingestehen. Die neue Studierendenliste hat die Wahl gewonnen. Doch noch sind viele Fragen offen, auch: Wer wird Regierungschef?

Von Tobias Zick

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Es war ein Erdrutschsieg für die junge Studierendenliste in Serbien. Überraschend deutlich hat sie gegen den bisherigen Präsidenten Aleksandar Vučić gewonnen. Wie geht es jetzt weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

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