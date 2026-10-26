Serbiens bisheriger Präsident musste seine Niederlage eingestehen. Die neue Studierendenliste hat die Wahl gewonnen. Doch noch sind viele Fragen offen, auch: Wer wird Regierungschef?

Es war ein Erdrutschsieg für die junge Studierendenliste in Serbien. Überraschend deutlich hat sie gegen den bisherigen Präsidenten Aleksandar Vučić gewonnen. Wie geht es jetzt weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen.