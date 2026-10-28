Auch in den Tagen nach dem Sieg gibt er sich alle Mühe, den Jubel von seiner Person abzulenken. Ilija Srdanović, 56, Spitzenkandidat auf der „Studentenliste“, die am Sonntag mit absoluter Mehrheit das Bündnis des serbischen Langzeitherrschers Aleksandar Vučić besiegt hat, legt in seinen wenigen öffentlichen Statements Wert auf den Hinweis: Man solle die Bedeutung seines Listenplatzes nicht überschätzen. Bei der Studentska lista handele es sich um eine „Liste ohne Anführer“. Insofern solle man ihn bitte nicht voreilig zum künftigen Ministerpräsidenten hochschreiben: Für „jede zu besetzende Position in der Regierung“, sagte er am Dienstag dem Sender Radio Free Europe, werde man „kollektiv denjenigen Kandidaten auswählen, von dem wir glauben, dass er den Interessen der serbischen Bürger am besten dienen wird“.