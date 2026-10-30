Langzeitherrscher Vučić ist abgewählt, aber seine Getreuen in Polizei, Geheimdienst und Justiz sind noch da. Wird das Regime wirklich friedlich die Macht übergeben? Begegnungen in einem Land, dem die Studenten nun eine neue Chance geben.

Die Fahnen hängen noch, und der Präsidentenpalast im Zentrum von Belgrad leuchtet angestrahlt wie immer. Aber das Umfeld hat sich doch merklich verändert. Montagabend, Tag eins nach dem Wahlsieg der Studentenbewegung: Das Zentrum der serbischen Hauptstadt schwebt in einem Nebel aus Euphorie und Chaos. Aus allen Richtungen hupen Autos, schreien Trillerpfeifen, blöken Vuvuzelas. Motorradfahrer lassen ihre Maschinen triumphierend aufheulen, zwei junge Männer tragen ein Absperrgitter die Hauptstraße entlang, wie eine Trophäe. Ein anderer, in eine gelbe Flagge mit dem byzantinischen Doppeladler gehüllt, tänzelt im Zickzack durch den Strom der entgegenkommenden Menschen und hält ihnen reihum einen riesigen Becher Popcorn entgegen.