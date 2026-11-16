Am Sonntag, dem 1. November, verschickten die Stromwerke (EPS) von Belgrad zu ungewöhnlicher Zeit – eine gute Stunde nach Mitternacht – eine Mail an ihre Kunden. Die Bankverbindung habe sich geändert, schon die nächste Stromrechnung solle auf ein neues Konto überwiesen werden.
SerbienEine Herkulesaufgabe: Aufräumen nach dem Ende des Vučić-Regimes
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Die Studentenliste soll bald Serbien regieren, aber es sind jede Menge Reformen notwendig. Schon jetzt überschlagen sich Festnahmen und Rücktritte. Werden sich Ermittlungen auch gegen den Ex-Präsidenten richten?
Von Florian Hassel, Belgrad
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