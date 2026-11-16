Serbien : Zerrissen zwischen Jubel und Zweifeln

Langzeitherrscher Vučić ist abgewählt, aber seine Getreuen in Polizei, Geheimdienst und Justiz sind noch da. Wird das Regime wirklich friedlich die Macht übergeben? Begegnungen in einem Land, dem die Studenten nun eine neue Chance geben.