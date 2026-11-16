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SerbienEine Herkulesaufgabe: Aufräumen nach dem Ende des Vučić-Regimes

Lesezeit: 4 Min.

Weg mit Vučić: Demonstranten schwingen eine Flagge mit dem angedeuteten Porträt des unerwünschten Ex-Präsidenten.
Weg mit Vučić: Demonstranten schwingen eine Flagge mit dem angedeuteten Porträt des unerwünschten Ex-Präsidenten.
Foto: Andrej Ivanov/Getty Images

Die Studentenliste soll bald Serbien regieren, aber es sind jede Menge Reformen notwendig. Schon jetzt überschlagen sich Festnahmen und Rücktritte. Werden sich Ermittlungen auch gegen den Ex-Präsidenten richten?

Von Florian Hassel, Belgrad

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Am Sonntag, dem 1. November, verschickten die Stromwerke (EPS) von Belgrad zu ungewöhnlicher Zeit – eine gute Stunde nach Mitternacht – eine Mail an ihre Kunden. Die Bankverbindung habe sich geändert, schon die nächste Stromrechnung solle auf ein neues Konto überwiesen werden.

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Langzeitherrscher Vučić ist abgewählt, aber seine Getreuen in Polizei, Geheimdienst und Justiz sind noch da. Wird das Regime wirklich friedlich die Macht übergeben? Begegnungen in einem Land, dem die Studenten nun eine neue Chance geben.

SZ PlusVon Tobias Zick

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