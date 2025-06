In Belgrad haben Zehntausende gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić protestiert und Neuwahlen gefordert. Am Slavija-Platz in der serbischen Hauptstadt schwenkten sie am Samstag EU- und serbische Flaggen. Laut Behörden nahmen 36.000 Menschen an der Demonstration teil. Seit sieben Monaten blockieren Studenten in Serbien Fakultäten und organisieren Massendemos. Als Auslöser gilt das Bahnhofsunglück von Novi Sad, bei dem im vergangenen November 16 Menschen unter einem einstürzenden Vordach starben. Unabhängige Experten machen Schlamperei und Korruption unter Vučićs Regierung für die Tragödie verantwortlich.