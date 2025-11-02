In Serbiens zweitgrößter Stadt Novi Sad haben am Samstag Zehntausende Menschen der Opfer des Bahnhofunglücks vor einem Jahr gedacht. Sie legten Kränze nieder, entzündeten Kerzen und hielten Schweigeminuten für die 16 Personen ab, die beim Einsturz eines Vordachs ums Leben gekommen waren. Der Unfall, den Regierungskritiker auf Korruption und Schlamperei zurückführen, hat eine anhaltende Protestwelle im Land gegen Präsident Aleksandar Vučić ausgelöst. Zentrale Forderung der Demonstranten: vorgezogene Parlamentswahlen. Auch in Belgrad, Novi Pazar und anderen Städten gingen die Menschen auf die Straßen. Schon zuvor waren Studenten teils Hunderte Kilometer nach Novi Sad marschiert. Vučić gedachte der Opfer bei einem Gottesdienst. Am Vorabend hatte sich der Staatschef für seine bisherigen Äußerungen über die Protestbewegung entschuldigt. Vučić und mehrere Regierungsmitglieder hatten die Studenten zuletzt wiederholt als „Terroristen“ beschimpft.