Die Folgen eines tödlichen Unglücks in Serbien wachsen sich inzwischen zu einer innenpolitischen Krise aus. Am Freitag vorvergangener Woche war in der nördlichen Großstadt Novi Sad das Vordach des Bahnhofs eingestürzt und hatte zahlreiche Menschen unter sich begraben, 14 von ihnen starben. Daraufhin brachen Massenproteste aus, die sich gegen die mutmaßlich Verantwortlichen in den Behörden und in der Regierung richteten. Vergangenen Dienstag versammelten sich in Novi Sad mehrere Tausend Demonstrantinnen und Demonstranten, hielten schweigend Fotos der Opfer in die Höhe. Später am Abend flogen Steine und brennende Gegenstände auf das Rathaus; Fenster des Büros der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) wurden eingeschlagen.