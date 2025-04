In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind am Samstagabend Tausende Menschen für die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić auf die Straße gegangen. Der Populist hatte zu der Versammlung aufgerufen, um ein Zeichen gegen die seit Monaten andauernden Anti-Regierungsproteste zu setzen. Es ist das erste Mal, dass das Regierungslager eine größere Demonstration abhält. Unter dem Motto „Wir geben Serbien nicht auf“ erklärten die Demonstranten, Serbien „verteidigen“ zu wollen. Das Staatsoberhaupt sprach in einer Rede laut örtlichen Medien von politischem „Terror“, der Serbien zerstören wolle. Für Vučić, der laut Beobachtern angesichts des zunehmenden Drucks auf Zeit spielt, dient die dreitägige Versammlung nicht nur als Machtdemonstration. Sie war zugleich eine Probe für seine lang angekündigte „Bewegung für das Volk und den Staat“.