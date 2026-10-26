Nach dem historischen Wahlsieg der Studierendenliste in Serbien wird das Endergebnis möglicherweise erst in einigen Tagen feststehen – vor allem wegen noch ausstehender Wahlergebnisse im Ausland lebender Serben. Doch der staatlichen Wahlkommission zufolge erhielt die Studierendenliste nach Auszählung von 8143 der 8392 Wahllokale 52,64 Prozent der Stimmen. Das „Vereinigte Serbien – Aleksandar Vučić“ lag mit 39,2 Prozent – fast 600 000 Stimmen weniger – weit abgeschlagen dahinter. Im 250 Sitze umfassenden Parlament kommt die Studierendenliste voraussichtlich auf 140 Mandate, das Vučić-Bündnis auf 103 Mandate, die restlichen Sitze bekommen die Vertreter von in Serbien lebenden Minderheiten wie Ungarn oder Albanern.

Nach dem Sieg der Studenten überboten sich Vertreter der EU mit Glückwünschen und Angeboten der Zusammenarbeit. „Wir sind bereit, Reformen bei Justiz, Pressefreiheit, dem Kampf gegen Korruption und starken demokratischen Institutionen zu unterstützen und zusammenzuarbeiten, um Serbiens Zukunft in der Europäischen Union voranzubringen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ähnliche Glückwünsche kamen etwa von EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz gratulierte der Studierendenliste.

Das einzige proeuropäische Wahlbündnis bekam gerade mal 0,28 Prozent der Stimmen

Doch das Verhältnis der Studenten zur EU – und zu Deutschland – war seit Beginn ihres Protests alles andere als ungetrübt. Etliche von der Süddeutschen Zeitung bei Kundgebungen seit 2024 befragte Studenten kritisierten die EU und oft auch Deutschland für ihre jahrelange Unterstützung von jetzt Ex-Machthaber Aleksandar Vučić. Der Protest hatte im November 2024 begonnen, nachdem in Novi Sad das Bahnhofsvordach eingestürzt war und dabei 16 Menschen ums Leben gekommen waren.

EU-Fahnen spielten bei den Demonstrationen der Studenten keine Rolle. Das einzige für eine schnelle EU-Mitgliedschaft eintretende Wahlbündnis „Europäisches Serbien“ bekam gerade 0,28 Prozent der Stimmen. Der französische EU-Abgeordnete Sandro Gozi sagte im Fernsehsender N1, die Studentenkritik sei Folge der Fehler der EU. „Vučić ist lange von der Europäischen Volkspartei gedeckt worden, die Botschaften sahen Vučić als Garanten von Stabilität und wirtschaftlichen Beziehungen an. Sie haben sich verschätzt.“ Auch Deutschland, das Vučić seit der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel stützte, ist bei vielen Studenten nicht sehr geschätzt.

Fraglich ist, wie sich Serbien konkret außenpolitisch positionieren wird. Serbien muss die Beziehungen zu seinem größten Handelspartner EU pflegen, was etwa auch im 52 Seiten starken Wahlprogramm der Studierendenliste betont wird. Außerdem soll das strategisch enge Verhältnis zu Griechenland, Italien, Ungarn und Frankreich vertieft werden sowie die strategische Partnerschaft zum Großinvestor China. Russland und China betonten, die Beziehungen zur neuen Regierung fortzuführen. Deutschland fehlt im außenpolitischen Programmteil völlig.

Die Studierenden betonen das traditionell enge Verhältnis Serbiens zu Russland

Gleichzeitig wird auch das traditionell enge Verhältnis zu Russland betont, von dem Serbien sein Erdgas bezieht. Die Studierendenliste spricht sich in ihrem Wahlprogramm ausdrücklich gegen jedwede Sanktionen gegenüber Russland aus. Außerdem betont sie ausführlich die angebliche Zugehörigkeit Kosovos zu Serbien. Gleichzeitig sprechen sich die Studenten in ihrem Programm für die territoriale Integrität der Ukraine und einen Friedensschluss aus und nennen die Ukrainer ausdrücklich ein befreundetes Volk.

Aleksandar Vucic wird voraussichtlich als Oppositionsführer ins Parlament einziehen. Foto: Darko Vojinovic/AP

Und Aleksandar Vučić? Er dürfte nun als Oppositionsführer ins Parlament einziehen und ist nicht der Mann dafür, die politische Flinte ins Korn zu werfen. Noch während er am Sonntagabend früh seine Niederlage zugab, bediente er das Lager serbischer Nationalisten und Verschwörungstheoretiker und sagte, der Sieg der Studentenliste sei „die Bestätigung der Revolution, die sie (die Studentenliste, Anm. d. Red.) direkt mit Unterstützung verschiedener europäischer Länder durchgeführt haben, sowie mithilfe des ‚tiefen Staates‘ der Vereinigten Staaten, dem, der gegen Präsident Trump ist.“

Vor der Wahl hatte sich das Vučić-Lager offenbar auch auf eine gewaltsame Auseinandersetzung vorbereitet. Einheiten der paramilitärischen Gendarmerie zogen vor dem Präsidentenpalast auf. Im seit eineinhalb Jahren rechtswidrig gesperrten und in eine Basis von Regimeanhängern und maskierten Schlägern verwandelten Pionierpark zwischen Präsidentenpalast und Parlament wurden Zelte aufgebaut und schwarz Maskierte abgeliefert. Diese verließen das Lager, nachdem Vučić seine Niederlage eingestanden hatte. Noch in der Nacht räumten Regimegegner das Lager und steckten ein Zelt in Brand, das schnell gelöscht wurde. Am Montag konnten Belgrader zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren wieder in dem öffentlichen Park flanieren.