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SerbienDreckiger Wahlkampf gegen junge Protestbewegung

Lesezeit: 5 Min.

Seit zwei Jahren führen Studierende in Serbien Proteste gegen die Regierung an. Daraus ist die Oppositionsbewegung „Die Studenten siegen“ geworden, die bei der Wahl am 25. Oktober antritt.
Seit zwei Jahren führen Studierende in Serbien Proteste gegen die Regierung an. Daraus ist die Oppositionsbewegung „Die Studenten siegen“ geworden, die bei der Wahl am 25. Oktober antritt.
Foto: Marko Djurica/Reuters

Serbiens autokratisch regierender Staatschef Alexandar Vučić sieht sich zum ersten Mal einer Opposition gegenüber, die bei der Wahl gewinnen könnte. Sein Lager versucht das mit Druck, Geld und Gewalt zu verhindern.

Von Florian Hassel, Belgrad

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Es war ein Interview, wie man es in Serbien noch nicht gesehen hat. Momčilo Marjanović, ein Mitglied der serbischen Regierungspartei SNS, berichtete dem Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) über seine Aufgaben im Dienste der Partei, die seit 2012 in Serbien an der Macht ist. Er erzählt von angeblichen Demonstranten, die mit Staatsgeld bezahlt wurden, von Stimmenkauf bei Wahlen, Einschüchterung der politischen Opposition auch durch physische Gewalt durch bezahlte Schläger, auch vom Einsatz angeheuerter Krimineller. „Wir organisierten Kerls aus anderen Städten, die … sie (die Studenten) infiltrierten, damit sie angriffen und Steine und Feuerwerkskörper auf die Polizei warfen, damit die Studenten beschuldigt werden konnten“, beschrieb Marjanovic etwa.

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