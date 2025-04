Ein Mediziner soll jetzt formal die Regierungsgeschäfte in Serbien führen. Staatspräsident Aleksandar Vučić hat am Sonntagabend den öffentlich eher wenig bekannten Endokrinologie-Professor Djuro Macut als neuen Premierminister nominiert und ihn damit beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Dies muss laut serbischer Verfassung bis zum 18. April geschehen, und das neue Kabinett muss dann noch vom Parlament bestätigt werden, was allerdings angesichts der dortigen klaren Mehrheit der Regierungspartei eine reine Formalie sein dürfte.

Die Opposition zeigte sich am Montag von der Personalie mäßig beeindruckt: Es sei ohnehin klar, dass Vučić de facto die Regierung führe, erklärte etwa die sich selbst als proeuropäisch verstehende Partei Srce; insofern sei es unerheblich, wer gerade das Amt des Premierministers bekleide.

Maskierte Männer stürmen aus einem Büro der Regierungspartei

Der bisherige Amtsinhaber Miloš Vučević war im Januar zurückgetreten. Zuvor war bekannt geworden, dass schwarz gekleidete, maskierte Männer aus einem Büro der Regierungspartei gestürmt waren und eine Studentin so schwer verprügelt hatten, dass sie mit dreifachem Kieferbruch im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Rücktritt des Premiers, begleitet von Worten des Bedauerns, war von vielen im Land als rein taktischer Schachzug aufgefasst worden, mit dem Kalkül, die Gemüter der Protestierenden besänftigen und die seit Monaten andauernden Demonstrationen einzudämmen. Ausgelöst hatte die Protestwelle, die bis heute andauert, der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad, bei dem 15 Menschen starben – und der mutmaßlich durch Schlamperei und Korruption mitverursacht worden ist.

Die Protestbewegung, die im Wesentlichen von Studierenden getragen wird, fordert unter anderem, dass die Justiz die Hintergründe des Unglücks aufarbeitet, frei von politischer Einflussnahme – ein demokratisches System mit funktionierender Gewaltenteilung also. Die ist derzeit nicht gewährleistet; die Organisation Freedom House etwa stuft Serbien seit Jahren nur noch als „teilweise“ frei ein. Und das von Präsident Vučić kontrollierte Regime geht immer wieder mit Gewalt gegen Gegner und Kritiker vor.

Bei der bislang größten Demonstration am 15. März, mit mehreren Hunderttausend Teilnehmern, brach Panik aus, mehrere Menschen wurden verletzt, klagten über Gleichgewichtsstörungen oder extreme Kopfschmerzen. Analysten fanden im Nachhinein starke Hinweise darauf, dass offenbar eine spezielle Schallkanone gegen die Menschen eingesetzt worden war. Vučić behauptete daraufhin zunächst, in Serbien existierten derartige Waffen überhaupt nicht; nachdem Medien allerdings immer neue Gegenbelege zutage gefördert hatten, verstrickten er und sein Innenminister sich in Widersprüche.

Doch auch dieser Vorfall erschüttert Vučić bislang nicht in seinem Festklammern an der Macht. Das Szenario von Neuwahlen, auf das Teile der Opposition zwischenzeitlich gehofft hatten, ist mit der Nominierung des neuen Premierministers bis auf Weiteres vom Tisch. Der Stoffwechsel-Spezialist Macut soll Vučić zufolge aufgrund seiner „beruflichen und persönlichen Qualitäten“ für das Amt besonders geeignet sein. Politisch ist er zuletzt dadurch aufgefallen, dass er sich mit Studierenden solidarisch gezeigt hatte, die in einer mutmaßlich inszenierten Gegenveranstaltung für das Regime demonstrierten.

Marathonläufer in Belgrad tragen T-Shirts mit regimekritischen Aufdrucken

Unterdessen gehen die Proteste weiter, und sie nehmen immer neue Formen an. Am Sonntag brachen Berichten zufolge etwa 150 Serben aus dem Norden Kosovos zu Fuß Richtung Belgrad auf, um dort an einer für den kommenden Samstag geplanten Demonstration teilzunehmen. Beim Belgrader Marathon, der am Sonntag stattfand, trugen viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer T-Shirts mit regimekritischen Aufdrucken, etwa der blutigen Hand, die nach dem Bahnhofseinsturz von Novi Sad zum Symbol der Solidarität mit den Opfern geworden war.

Und eine Gruppe von etwa 80 Studierenden, die vergangene Woche zu einer internationalen Protestfahrt aufgebrochen waren, haben am Wochenende die serbisch-ungarische Grenze überquert und wollten am Montagabend Wien erreichen. Ihr Ziel ist Straßburg, der Sitz des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Sie wollen unter anderem erreichen, dass „europäische Institutionen Druck auf die Regierung ausüben und die Rechte derer verteidigen, die zum Schweigen gezwungen werden“.