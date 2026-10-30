Serbien„Es wird viel Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden anderer Länder nötig sein“

Serbiens Langzeitherrscher Vučić ist abgewählt, die korrupten Strukturen sind aber noch da. Nemanja Nenadić von Transparency International erklärt, was sich nun sofort ändern muss – auch in der Haltung Deutschlands.

Ein verunstaltetes Plakat von Aleksandar Vučić liegt auf dem Bürgersteig vor der Nationalversammlung, nachdem er seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden hatte.

Am vergangenen Sonntagabend hat Aleksandar Vučić, der bisherige Präsident Serbiens, der jetzt Ministerpräsident werden wollte, überraschend seine Wahlniederlage eingestanden. Doch für die siegreiche Studentenliste beginnt damit die eigentliche Arbeit erst. Manche Dinge könnten sich jedoch schnell verbessern, sagt Nemanja Nenadić, 54, Programmdirektor der serbischen Sektion von Transparency International, der SZ in seinem Belgrader Büro.