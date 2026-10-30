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Serbien„Es wird viel Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden anderer Länder nötig sein“

Lesezeit: 4 Min.

Ein verunstaltetes Plakat von Aleksandar Vučić liegt auf dem Bürgersteig vor der Nationalversammlung, nachdem er seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden hatte.
Ein verunstaltetes Plakat von Aleksandar Vučić liegt auf dem Bürgersteig vor der Nationalversammlung, nachdem er seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden hatte.
Foto: Armin Durgut/AP/dpa

Serbiens Langzeitherrscher Vučić ist abgewählt, die korrupten Strukturen sind aber noch da. Nemanja Nenadić von Transparency International erklärt, was sich nun sofort ändern muss – auch in der Haltung Deutschlands.

Interview von Tobias Zick, Belgrad

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Am vergangenen Sonntagabend hat Aleksandar Vučić, der bisherige Präsident Serbiens, der jetzt Ministerpräsident werden wollte, überraschend seine Wahlniederlage eingestanden. Doch für die siegreiche Studentenliste beginnt damit die eigentliche Arbeit erst. Manche Dinge könnten sich jedoch schnell verbessern, sagt Nemanja Nenadić, 54, Programmdirektor der serbischen Sektion von Transparency International, der SZ in seinem Belgrader Büro.

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Serbien
:Der Wahlsieger, der kein Anführer sein will

Als Spitzenkandidat der Studentenliste hat Ilija Srdanović erheblich zur Niederlage von Langzeitherrscher Aleksandar Vučić beigetragen. Also ist es eine klare Sache, wer nächster Ministerpräsident wird? Nicht ganz.

SZ PlusVon Tobias Zick

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