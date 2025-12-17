Belgrad bekommt bis auf Weiteres doch keinen Trump-Tower. Jared Kushner, Schwiegersohn der US-Präsidenten, hat sich aus einem höchst umstrittenen Immobilienprojekt in der serbischen Hauptstadt zurückgezogen. Das gab Kushners Investmentfirma Affinity Partners am Dienstag bekannt. Wie zuerst das Wall Street Journal berichtete, verwies das Unternehmen zur Begründung auf die politischen und gesellschaftlichen Turbulenzen, die die Pläne in den vergangenen Monaten ausgelöst hatten.