Das verfassungsrechtliche Beratungsgremium des Europarats, die sogenannte Venedig-Kommission, hat deutliche Kritik an einer vor drei Monaten beschlossenen Justizreform in Serbien geäußert. In einem Dringlichkeitsgutachten bezeichnet die Kommission einige der mit der Justizreform verfolgten Ziele als grundsätzlich sinnvoll, etwa eine Verbesserung der Effizienz von Justiz und Staatsanwaltschaft. Auch seien einige Verfahrensänderungen bei der Benennung von Staatsanwälten „akzeptabel“. Zugleich gebe es eine Reihe von „Mängeln“, mit denen die Unabhängigkeit der Justiz geschwächt werde. Die vier Gutachter legten eine Liste von Empfehlungen vor, um die Justizgesetze des Landes an europäische Standards anzupassen. EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos hatte zuvor gewarnt, dass dem EU-Beitrittskandidaten Serbien der Verlust von mehr als 1,5 Milliarden an europäischen Fördergeldern drohen könnte, wenn es die Empfehlungen der Venedig-Kommission nicht umsetze.