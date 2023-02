Von Tobias Zick, München

Allein die Tatsache, dass die beiden sich gemeinsam an einen Tisch setzen, darf schon als Erfolg westlicher Diplomatie gelten. Aleksandar Vučić, Präsident Serbiens, und Albin Kurti, Premierminister des benachbarten Kosovo, haben in jüngster Zeit wenig Gelegenheiten ausgelassen, um ihr wechselseitiges Misstrauen zu bekunden. Das Treffen in Brüssel, zu dem sie sich am Montag einfanden, war das Resultat langen und intensiven Drängens vor allem aus Berlin und Paris.

Ziel ist die "Normalisierung" der Beziehungen zwischen Serbien und seiner ehemaligen Provinz Kosovo, die sich 2008 unabhängig erklärt hat, bis heute aber von Belgrad nicht als souveräner Staat anerkannt wird. Der Prozess der Annäherung, von der EU moderiert, war in den vergangenen Jahren immer wieder ins Stocken geraten - und hat jetzt, auch unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs, neuen Schub bekommen.

Die Regierungen Deutschlands und Frankreichs haben ein Papier vorgelegt, das die Basis für die angestrebte Normalisierung bilden soll. Berichten zufolge orientiert es sich an dem Grundlagenvertrag von 1972, mit dem seinerzeit die beiden deutschen Staaten BRD und DDR ihre Beziehungen stabilisierten. Demnach sollen Serbien und Kosovo schriftlich die jeweilige territoriale Integrität des anderen anerkennen, Pässe und Nummernschilder wechselseitig anerkennen und davon absehen, sich gegenseitig in ihrer Entwicklung zu behindern.

Die Anerkennung der Unabhängigkeit Kosovos ist das Haupthindernis bei Vermittlungen

Eine formale Anerkennung der Unabhängigkeit Kosovos bliebe dabei zunächst ausgeklammert, sie ist von Anfang an das Haupthindernis bei allen Vermittlungsversuchen zwischen den beiden Ländern, und auch fünf EU-Mitgliedstaaten - Rumänien, Griechenland, Spanien, die Slowakei und Zypern - verweigern bis heute der früheren serbischen Provinz die Anerkennung als souveräner Staat.

Vor ihrer Zusammenkunft am Montag sollten Vučić und Kurti sich jeweils mit dem EU-Außenbeauftragen Josep Borrell treffen, dem EU-Sonderbeauftragten für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina, Miroslav Lajčák. Auch die USA haben sich deutlich hinter die deutsch-französische Initiative gestellt; der für den Westbalkan zuständige Staatssekretär im State Department, Derek Chollet, hat nach eigener Aussage im Vorfeld des Termin sowohl mit Vučić als auch mit Kurti gesprochen und sich zuversichtlich geäußert, dass es zu einem "konstruktiven Treffen" kommen werde, das das "Bekenntnis beider Parteien zu dem EU-Vorschlag bekräftigen" werde.

Auch die Europäer erhöhten kurz vor dem Treffen noch einmal den Druck. Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lobten in einem gemeinsamen Brief an beide Seiten, dass diese sich jeweils zu dem von EU vorgeschlagenen Grundlagenvertrag bekannt hätten, und erklärten, es sei jetzt "dringend nötig, einen Weg zur Verabschiedung und Umsetzung des Abkommens" zu finden.

Ein Konfliktpunkt ist bis heute die bereits 2013 vereinbarte Bildung eines Verbundes serbischer Gemeinden im Norden Kosovos. Premier Kurti hatte sich bislang dagegen gesperrt, aus Sorge, ein solches Konstrukt könnte Belgrad als Hebel zur Einflussnahme dienen. In jüngster Zeit hatte er jedoch Entgegenkommen signalisiert. Serbiens Präsident Vučić hat vor dem Treffen erneut bekräftigt, dass eine formale Anerkennung Kosovos für ihn ausgeschlossen sei, sich aber grundsätzlich offen für den europäischen Vorstoß gezeigt.

Vor seinem Abflug nach Brüssel sagte er am Montag, an die Adresse nationalistischer und teils von Moskau unterstützter Demonstranten gerichtet: Jene, die schon im Vorfeld sagten, man werde "etwas unterschreiben" und dadurch zu "Verrätern" werden, bräuchten sich "keine Sorgen zu machen".