Wahl in Serbien„Es ist denkbar, dass beide Seiten einen Sieg ausrufen“

Gemäß der serbischen Verfassung darf Aleksandar Vučić nach zwei Amtszeiten nicht erneut als Präsident kandidieren, deshalb tritt er bei den Parlamentswahlen am 25. Oktober für das Amt des Regierungschefs an. Ihm gegenüber steht eine neu organisierte, von einer Studentenbewegung getragene Opposition. Wie stehen deren Chancen, und welche Strategien verfolgt Vučić, um sich an der Macht zu halten? Darüber sprach die SZ mit Florian Bieber, Professor für Südosteuropäische Geschichte und Politik an der Universität Graz und Autor des Buchs „Was Autokraten fürchten – Aufstand in Serbien und die Krise autoritärer Regime“.

SZ: Nach seinem Rücktritt vom Amt des Präsidenten will Aleksandar Vučić jetzt Ministerpräsident werden. Hat Sie das überrascht?

Florian Bieber: Überhaupt nicht. Er hat zwar immer wieder damit kokettiert, dass er irgendwann eine Karriere nach der politischen Karriere anstreben würde. Er hat sich ja auch als Basketballtrainer ausbilden lassen während seiner Präsidentschaft, aber das war nie glaubwürdig.

Warum will Vučić überhaupt in der Politik bleiben?

Er hat eine Machtpyramide aufgebaut, in der sehr viele Personen aus seinem Umfeld wirtschaftlich und politisch profitieren. Eine Aufklärung all der Korruptionsvorwürfe, der Verquickung mit der organisierten Kriminalität und des Missbrauchs des Staats für Zwecke der Partei würden ihn sicherlich in Bedrängnis bringen. Ein Machtverlust wäre eine Bedrohung nicht nur ihn, sondern auch für sein Umfeld.

Serbiens früherer Präsident Aleksandar Vučić bei einer Wahlkampf-Veranstaltung. Zorana Jevtic/REUTERS

Worauf stützt sich bislang diese Macht?

Da ist zum einen die totale Durchdringung des Staats durch die Partei. Es gibt kaum eine Gemeinde im Land, die nicht von der Regierungspartei kontrolliert wird. Wenn es irgendwo nach einem Machtwechsel aussah auf lokaler Ebene, hat die Regierungspartei alles versucht, um das zu verhindern: Man hat offensichtlich Oppositionspolitiker gekauft, man hat Druck ausgeübt, man hat versucht, Wahlergebnisse zu manipulieren. Und zum anderen die informelle Machtausübung: Die Macht liegt nicht in den offiziellen Institutionen, sondern in der Partei und damit bei Vučić selbst.

In Ihrem aktuellen Buch bezeichnen Sie Serbien, unter dem Eindruck der Protestbewegung der vergangenen zwei Jahre, als „Labor für einen demokratischen Aufstand“. Warum fällt es dieser offenkundig starken Zivilgesellschaft so schwer, einen tatsächlichen Wandel herbeizuführen?

Ein zentraler Aspekt ist die Skepsis gegenüber politischen Parteien. Die sehen wir auch in Westeuropa, aber besonders ausgeprägt ist sie in Ländern, die relative geringe Erfahrung mit Demokratie haben. Politische Parteien werden da nicht in erster Linie als Vehikel von Ideen gesehen, sondern als Netzwerke zur Selbstbereicherung und zur Kontrolle staatlicher Institutionen.

Florian Bieber ist Professor für südosteuropäische Geschichte und Politik an der Universität Graz. Uni Graz/KANIZAJ

Genau deshalb hat sich die serbische Studentenbewegung lange Zeit bewusst von jeder Parteipolitik ferngehalten. Jetzt hat sie zur Parlamentswahl eine eigene Liste aufgestellt, mit dem wenig bekannten Medizinprofessor Ilija Srdanović an der Spitze.

Ja, auf der Liste stehen nur Personen, die kein politisches Vorleben haben, das war Bedingung. Viele Menschen, die vielleicht nicht für die bekannte Opposition gestimmt hätten, sind möglicherweise bereit, für die neue Liste zu stimmen, weil die Kandidaten nicht dem Image der machthungrigen Politiker entsprechen.

Es gab schon einmal eine starke Demokratiebewegung in Serbien, die immerhin den Gewaltherrscher Milosevic aus dem Amt getrieben hat, dann allerdings mit den Todesschüssen auf den reformorientierten Premier Zoran Djindjic im März 2003 abgewürgt wurde. Wie stark sind heute noch die Kräfte in Geheimdienst und Sicherheitsapparat, die seinerzeit dahintersteckten?

Die Strukturen sind noch da, und sie sind eng verknüpft mit der organisierten Kriminalität. Dass diese Gruppen im Falle eines Machtwechsels viel zu verlieren haben, ist klar. Damals ging es zunächst darum, nach Krieg und internationalen Sanktionen wieder eine Normalität herzustellen. Es gab so viele Baustellen, dass man mit diesen Oligarchen und diesen kriminellen Machtstrukturen teilweise paktieren musste. Heute dagegen ist das einzige einende Element der Demokratiebewegung die Korruptionsbekämpfung und das Aufbrechen dieser Machtstrukturen. Die Bewegung könnte sich gar nicht leisten, das nicht zu tun. Sollte die Studentenliste die Wahlen gewinnen, wäre die Bedrohung für diese Machtstrukturen also viel konkreter und größer.

Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, sind diese Gruppen auch zu Gewalt bereit. Florian Bieber

Wie könnten deren Akteure reagieren?

Einige werden sicherlich versuchen, Akten zu verbrennen oder nach Dubai zu fliehen oder sich auf andere Weise in Sicherheit zu bringen. Und wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, sind diese Gruppen auch zu Gewalt bereit.

In Ihrem Buch erwähnen Sie ein Abkommen aus dem Jahr 2021, mit dem sich Russland und Serbien auf einen einheitlichen Umgang mit sogenannten Farbrevolutionen verständigten. Welchen Einfluss könnte Moskau auf die serbischen Wahlen und die Phase danach nehmen?

Es gibt geheimdienstliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, und Serbien ist sicher ein Durchgangsland für russische Agenten auf dem Weg nach Europa. Andererseits verkauft Belgrad Munition an die Ukraine. Und die Außenwirtschaft Serbiens ist eng an die Europäische Union geknüpft. Vučićs eigene Unterstützer mögen in Teilen prorussisch sein, wünschen sich aber sicherlich nicht so eine direkte Einmischung Russlands wie etwa in Belarus nach der Wahl 2020.

Warum sieht man bei den Demonstrationen in Serbien eigentlich so wenige Europa-Flaggen?

Es gibt unter den Studenten eine klare Anweisung, keine Symbole außer der serbischen Staatsfahne zu tragen, um nicht zu polarisieren. Und die EU wird in Serbien durchaus als polarisierend gesehen. Viele sind enttäuscht, weil sie sehen, dass die EU ihnen in ihrem Kampf für Demokratie so wenig beisteht – und im Gegenteil dieses Machtsystem in den vergangenen 15 Jahren unterstützt hat. Vučić hatte bis vor Kurzem ja sogar einen deutschen Berater in der Präsidentschaftskanzlei, bezahlt vom deutschen Steuerzahler, zuständig für die Geschäfte mit Deutschland. Das hinterlässt natürlich einen schalen Geschmack.

Unterstützer der serbischen Studentenliste mit der Staatsfahne. Marko Drobnjakovic/AP Photo

Nach den letzten Wahlen gab es umfassende Berichte über Unregelmäßigkeiten. Jetzt warnen nationale und internationale Organisationen, dass auch diese Wahlen nicht ganz frei und fair ablaufen könnten. Warum machen Brüssel und Berlin da nicht mehr Druck?

Nach den letzten Wahlen war das Auswärtige Amt immerhin eines der wenigen Außenministerien in Europa, das die Unregelmäßigkeiten überhaupt thematisiert hat. Aber dann gab es kein Follow-up. Die Europäische Union müsste viel stärker darauf dringen, dass die strukturellen Probleme, etwa mit den Wahlregistern und der Medienfreiheit, angegangen werden. Vielleicht war in der Vergangenheit der internationale Druck auch deshalb nicht so groß, weil die Manipulationen nicht wahlentscheidend waren; die Regierungspartei hätte wohl auch ohne sie gewonnen.

Das ist diesmal anders?

Alle Einschätzungen und Umfragen deuten darauf hin, dass es ein sehr knappes Ergebnis geben könnte. Und dann hätten die Wahlfälschungen, die wahrscheinlich vorkommen werden, eine ganz konkrete Auswirkung. Das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es nach Bekanntgabe der Ergebnisse wieder zu Protesten kommt. Es ist denkbar, dass beide Seiten einen Sieg ausrufen und Serbien dann in eine Phase großer Unsicherheit gerät.