Bei erneut gewaltsamen Protesten in Serbien hat die Polizei in der Nacht zum Freitag 114 Menschen festgenommen. Das gab der serbische Innenminister Ivica Dacic bekannt. Es war bereits die zweite Nacht in Folge, in der es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen mehrheitlich studentischen Demonstranten, Sicherheitskräften und Anhängern der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) kam. In der zweitgrößten Stadt Novi Sad versammelten sich zahlreiche Menschen am Freitag vor dem Gerichtsgebäude, in dem die Anhörung mehrerer Festgenommener stattfand. Serbische Medien sprechen von „bürgerkriegsähnlichen Zuständen“ in mehreren Städten am Donnerstagabend. In Novi Sad seien Gruppen, teils mit Sturmmasken verhüllt, in mehrere SNS-Büros eingebrochen und hätten diese mit Farbe und Eiern beschmiert. Während die Polizei Tränengas einsetzte, bewarfen SNS-Unterstützer die Demonstranten, wie bereits in der Nacht zuvor, mit Feuerwerkskörpern.