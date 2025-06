In Belgrad haben am Samstagabend erneut Zehntausende gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic protestiert. Am Slavija-Platz in der serbischen Hauptstadt schwenkten sie Europa- und serbische Landesflaggen. Für die Opfer des tödlichen Bahnhofeinsturzes von Novi Sad im vergangenen November gab es eine 16-minütige Schweigeminute. Laut Behörden nahmen 36 000 Menschen an der Demonstration teil.