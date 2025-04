Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat den in der politischen Öffentlichkeit wenig bekannten Medizinprofessor Djuro Macut mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Dessen Aufgabe werde es sein, in Serbien weiterhin Frieden und Stabilität zu bewahren und dabei Toleranz zu zeigen, sagte Vučić in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz in Belgrad.Der bisherige Amtsinhaber Miloš Vučević hatte im Januar unter dem Druck von Protesten seinen – weithin als taktisch verstandenen – Rücktritt angekündigt. Seit dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad mit 16 Toten dauert in Serbien eine Protestwelle an, die inzwischen weite Teile der Bevölkerung erfasst und die Führung um Vučić in eine Krise bislang nicht gesehenen Ausmaßes gestürzt hat.