„Ihr habt keine Ahnung“: Mit stundenlangen, aggressiven Monologen verzögerte Serbiens Ex-Präsident Vučić die Wahl eines Parlamentspräsidenten. Verhindern konnte er sie nicht.

Nach erheblicher Verzögerung von zweieinhalb Parlamentstagen hat das neu zusammengetretene Parlament Serbiens mit den Stimmen der bei der Wahl am 25. Oktober siegreichen Studentenliste den Verkehrswissenschaftler Aleksandar Čupić zum Parlamentspräsidenten gewählt. Čupić bekam 140 Stimmen der 239 anwesenden Abgeordneten. Stojan Radenović, Gegenkandidat der oppositionellen Serbischen Fortschrittspartei (SNS) des ehemaligen Präsidenten Aleksandar Vučić, bekam 97 Stimmen.