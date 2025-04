Von Sina-Maria Schweikle

Serap Güler ist unterwegs, ein Treffen klappt also nicht, aber man erreicht sie am Telefon, irgendwo zwischen zwei Terminen. Am Montag hat ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz bekannt gegeben, dass sie Staatsministerin im Auswärtigen Amt werden soll, doch zur neuen Aufgabe könne sie noch nicht viel sagen – vieles müsse sich erst noch sortieren. Nur so viel: „Ich bin durch und durch Realpolitikerin und werde mir darin treu bleiben.“ Wer verstehen will, was sie damit meint, findet vielleicht einen Anhaltspunkt in der Art, in der sie neulich die Verhaftung des Istanbuler OB Ekrem İmamoğlu und die darauf folgenden Proteste in der Türkei kommentierte: Güler sprach sich dagegen aus, öffentlichen Druck auf Präsident Recep Tayyip Erdoğan auszuüben. Hätte sicher gut geklungen – aber womöglich dem Verhafteten ganz und gar nicht geholfen.