Am Montag hat in Seoul der nächste Prozess gegen den südkoreanischen Ex-Präsidenten Yoon Suk-yeol begonnen. Es geht dabei um nicht weniger als den Vorwurf, dass er in seiner Amtszeit für eigene Interessen einen Krieg oder zumindest einen Konflikt mit Nordkorea riskierte.
SüdkoreaDemokratie ohne Gleichgewicht
Vor einem Jahr wollte der damalige Präsident Yoon Suk-yeol die Opposition per Kriegsrecht ausschalten. Aber Südkoreas Demokratie war stärker, Yoon wird der Prozess gemacht. Ende gut, alles gut?
Von Thomas Hahn, Tokio
Südkorea:Hilfe, wir sterben aus
Wer denkt, dass es in Deutschland ein Generationenproblem gibt, sollte nach Südkorea schauen. Nirgends kommen so wenig Kinder zur Welt, in den Dörfern sind nur noch Alte, Seoul saugt die Jugend ab. Und: Die große Sterbewelle kommt erst noch.
