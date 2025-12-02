Zum Hauptinhalt springen

SüdkoreaDemokratie ohne Gleichgewicht

Fast 150 000 Südkoreaner forderten am 7. Dezember 2024 vor dem Nationalparlament in Seoul den Rücktritt des damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol.
Fast 150 000 Südkoreaner forderten am 7. Dezember 2024 vor dem Nationalparlament in Seoul den Rücktritt des damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol. (Foto: ANTHONY WALLACE/AFP)

Vor einem Jahr wollte der damalige Präsident Yoon Suk-yeol die Opposition per Kriegsrecht ausschalten. Aber Südkoreas Demokratie war stärker, Yoon wird der Prozess gemacht. Ende gut, alles gut?

Von Thomas Hahn, Tokio

Am Montag hat in Seoul der nächste Prozess gegen den südkoreanischen Ex-Präsidenten Yoon Suk-yeol begonnen. Es geht dabei um nicht weniger als den Vorwurf, dass er in seiner Amtszeit für eigene Interessen einen Krieg oder zumindest einen Konflikt mit Nordkorea riskierte.

