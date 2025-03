Der öffentliche Nahverkehr in Südkorea war bisher eine Enttäuschung für nordkoreanische Überläufer mit Heimweh. Es gibt keine Busverbindung aus der harten Realität der freien Marktwirtschaft zurück in die Obhut des Kim-Jong-un-Sozialismus. Anfang Oktober versuchte ein Nordkoreaner diesen Umstand zu umgehen, indem er einen Linienbus der Gemeinde Munsan stahl. Aber auch damit kam er nicht durch die streng bewachte Grenzzone. An der Tongil-Brücke in Paju passierte er mahnende Wachposten, dann krachte er in eine Barrikade und wurde festgenommen. Normalbürger dürfen nicht zwischen den Koreas pendeln.

Immerhin, es gibt Hoffnung. Busse könnten bald das Leben unzufriedener Überläufer verändern. Grund: In der Hauptstadt Seoul fehlen Busfahrerinnen und Busfahrer. Die Rathausregierung hat eine Initiative gestartet, in der sie ausdrücklich Landsleute aus dem anderen Korea ans Steuer bringen will. In einer Pressemitteilung hofft Lee Dong-ryul vom Verwaltungsbüro, dass diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme „der Gemeindebus-Branche hilft, ihre Einstellungsprobleme zu überwinden“.

Rund 31 400 Überläufer aus der Parteidiktatur im Norden leben derzeit in Südkorea, knapp 6400 davon in Seoul. Nach Angaben des Vereinigungsministeriums gelang im vergangenen Jahr 236 Menschen aus Nordkorea die Flucht in den Süden. Die meisten haben gefährliche Reisen über China und andere Länder hinter sich und wollen natürlich erst mal nicht zurück. Südkoreas Staat hilft ihnen am Anfang mit Begrüßungsgeld, Integrationskursen und Sozialwohnungen. Trotzdem haben viele Probleme.

Die Zeit in Nordkoreas Mangelwirtschaft hat ihre Gesundheit geschwächt. Ihr Koreanisch ist anders. Arbeitgeber unterschätzen sie. Die Arbeitslosenquote unter den Überläufern in Seoul liegt bei elf Prozent, fast dreimal so hoch wie die unter gebürtigen Südkoreanern. Deshalb packt einige wohl doch irgendwann die Sehnsucht nach zu Hause. Wie den Mann, der im Oktober den Bus klaute. Der Polizei soll er gesagt haben, dass er nach zehn Jahren in Südkorea wegen „Schwierigkeiten mit dem Leben“ zurückwollte.

Warum also nicht gleich richtig ins Busfahrergeschäft einsteigen, wenn dort schon Leute gesucht werden? Seouls Stadtregierung wollte ursprünglich Ausländer anwerben für die Fahrerjobs. Aber das Arbeitsministerium lehnte die Idee ab, weil es unter anderem Sprachprobleme und unterschiedliche Führerschein-Standards befürchtete. Nun sind also die Überläufer gefragt.

Von März bis November hat die Stadt zunächst einmal 20 Stellen für Nordkoreaner aus Flüchtlingsunterkünften ausgeschrieben. Sie bezahlt Ausbildung, wenn nötig die Fahrschule für den Busführerschein sowie ein Taschengeld, insgesamt bis zu 2,5 Millionen Won, gut 1500 Euro. Ziel ist die Festanstellung. Lokale Busunternehmen, die Nordkoreaner beschäftigen, können staatliche Zuschüsse beantragen. Bus-Trips nach Nordkorea bleiben weiterhin verboten. Aber die braucht ein Überläufer ja wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn die Probleme weg sind, weil er nach einem festen Fahrplan seine Runden durch die Seouler Stadtteile dreht.