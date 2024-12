Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat das Kriegsrecht ausgerufen. In einer unangekündigten TV-Ansprache sagte er am Dienstagabend (Ortszeit), er habe keine andere Wahl, als zu dieser Maßnahme zu greifen, um die freie und verfassungsmäßige Ordnung zu schützen. Der Opposition warf er vor, den parlamentarischen Prozess in Geiselhaft genommen zu haben, um das Land in eine Krise zu stürzen. Er wolle damit Südkorea „vor der Bedrohung durch nordkoreanische kommunistische Kräfte schützen und die verabscheuungswürdigen pro-nordkoreanischen anti-staatlichen Kräfte ausrotten“. Yoon sagte nicht, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Die Opposition kritisierte den Schritt als Verstoß gegen die Verfassung.