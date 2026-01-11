Die Wege von Patrick Sensburg und Friedrich Merz haben sich schon oft gekreuzt, aber politisch nie so schmerzhaft wie im Stadion Große Wiese im nordrhein-westfälischen Arnsberg im April 2021. Es gibt dieses Bild, beide mit Maske, wie sie sich per Faustberührung begrüßen. Es ist die Coronazeit, die Nationalhymne darf nicht mitgesungen werden, wegen der Aerosole. Merz entreißt Sensburg per Kampfabstimmung die CDU-Kandidatur für den Bundestagswahlkreis Hochsauerland, den dieser seit 2009 immer gewonnen hat. Es ist der Beginn des politischen Comebacks des heutigen Kanzlers.