In Deutschland herrscht ein erheblicher Mangel an Seniorenwohnungen. Zu diesem Ergebnis kommt das Pestel-Institut in seiner Studie "Wohnen im Alter", die am Montag in München vorgestellt wurde. Demnach benötigen rund 2,8 Millionen Haushalte mit Senioren altersgerechte Wohnungen. Nur 600 000 dieser Haushalte lebten aber derzeit in entsprechenden Wohnungen, hieß es. Das Problem werde sich innerhalb der nächsten zwanzig Jahre durch das steigende Bevölkerungsalter noch verschärfen. Durch wachsende Wohnkosten müssten sich Rentner, die zur Miete wohnen, immer mehr einschränken, auch ein Anstieg der Altersobdachlosigkeit sei zu erwarten. Das Pestel-Institut kritisierte, dass die staatliche KfW-Bank anders als früher keine Zuschüsse mehr zum altersgerechten Umbau von Wohnungen anbiete. Der Bund müsse hier mehr Mittel zur Verfügung stellen.