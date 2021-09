Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Die Angst vor Abimael Guzmán endet nicht mit seinem Tod. Am Samstag starb der Gründer der peruanischen Terrororganisation Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) in seiner Zelle in einem Hochsicherheitsgefängnis unweit von Lima. Nun diskutiert das südamerikanische Land darüber, was mit seiner Leiche geschehen soll: Die Witwe des Guerillaführers hat die Herausgabe des Leichnams beantragt. Politiker aus Regierung und Opposition wollen dies genauso verhindern wie Opferverbände.

Guzmáns Grab soll nicht zu einem Wallfahrtsort werden, stattdessen sollen sein Leichnam eingeäschert und die Überreste ins Meer gestreut werden. Eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren peruanischen Geschichte, so die Hoffnung, könnte so geschlossen werden.

Die Kämpfer des Leuchtenden Pfades stürzten Peru in den 80er- und 90er-Jahren in einen grausamen Bürgerkrieg. Fast 70 000 Menschen starben laut dem Bericht einer 2001 eingesetzten Wahrheitskommission. Die allermeisten Opfer waren Angehörige indigener Gemeinschaften, niedergemetzelt in systematischen Massakern, verübt von der Armee, paramilitärischen Gruppen und vor allem auch von der Guerilla.

Der Sendero Luminoso war in den 60er-Jahren als eine politische Gruppierung von Guzmán gegründet worden. Der Universitätsprofessor, der sich später auch "Genosse Gonzalo" nannte, wollte Peru in Anlehnung an die Ideen von Mao Zedong und Pol Pot umgestalten. Ziel war eine Gesellschaft abseits urbaner Laster, ohne Banken und Geld, dafür aber mit Grundbesitz für jeden. Gewalt galt bei diesem Transformationsprozess als ein legitimes Mittel.

Vorgeführt in gestreifter Häftlingskleidung

Über Jahre hinweg baute Guzmán darum seine kleine Anhängerschaft zu einer gut strukturierten Guerillaeinheit aus. Anfang der 80er-Jahre begann sie, Attentate und Anschläge zu verüben. Bomben explodierten, erst nur auf dem Land, dann auch in den Städten. Es gab Entführungen und Mordanschläge.

Die peruanische Regierung und Armeeführung reagierte mit extremer Härte, vor allem gegen Bewohner indigener Dörfer, denen unterstellt wurde, die Terroristen zu unterstützen. Als Reaktion auf Massenvergewaltigungen und Massaker, verübt durch Soldaten, schlossen sich Landbewohner dem Leuchtenden Pfad an. Peru versank im Chaos.

1992 gelang es dann einer Spezialeinheit der peruanischen Polizei, Teile der Guerillaführung festzunehmen, darunter auch Abimael Guzmán und seine damalige Lebensgefährtin Elena Iparraguirre. Der Terrorist wurde wenige Wochen später der Öffentlichkeit in gestreifter Sträflingskleidung vorgeführt und anschließend zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Leuchtende Pfad löste sich daraufhin weitgehend auf. In einigen abgelegenen Landesteilen sind Splittergruppen noch aktiv, sie greifen Armeeeinheiten an und sind in den Drogenhandel verstrickt. Guzmán verbrachte die folgenden Jahrzehnte vor allem in einem Gefängnis auf einem Armeestützpunkt. 2010 heirateten er und Elena Iparraguirre, ihre Strafe verbüßten sie in getrennten Zellen. Zuletzt verschlechterte sich der Gesundheitszustand Guzmáns zusehends, bis man ihn am Samstag tot in seiner Zelle fand. Die Todesursache ist laut Gerichtsmedizinern eine Lungenentzündung.

Das Land ist politisch tief gespalten

86 Jahre alt wurde Guzmán, und schon zu Lebzeiten war es immer wieder zu Diskussionen darüber gekommen, was einmal mit seinem Leichnam geschehen sollte. 2016 lösten Berichte über ein Mausoleum des Leuchtenden Pfades auf einem Friedhof in Lima einen öffentlichen Aufschrei aus. Es gab Spekulationen, auch Guzmán könnte hier einmal begraben werden. Später wurde das Mausoleum von der peruanischen Regierung zerstört.

Nun, nach seinem Tod, flammt die Diskussion wieder auf. Guzmáns Witwe sitzt noch in Haft. Am Sonntag hatte sie versucht, über eine Vertraute und mit einer Vollmacht die Herausgabe der Leiche zu erreichen, ohne Erfolg, ein Richter lehnte das Gesuch als unzureichend ab.

Detailansicht öffnen Ein Foto aus dem Jahr 2017 zeigt Abimael Guzmán in einem Gerichtsaal im Marinestützpunkt in Callao, Peru. (Foto: Martin Mejia/dpa)

Guzmán hat über seine Ehefrau hinaus keine weiteren bekannten nahen Verwandten. Die Situation ist juristisch nicht eindeutig, und die Staatsanwaltschaft soll prüfen, was mit dem Leichnam geschieht. Guzmáns Tod fällt noch dazu in eine Zeit, in der Peru politisch und gesellschaftlich ohnehin tief gespalten ist. Gerade erst wurde mit Pedro Castillo ein linker Präsident vereidigt. Sein Wahlsieg war zuvor von der Opposition immer wieder angezweifelt worden und Castillo selbst wegen seiner Herkunft und politischen Überzeugungen oft in die Nähe des Leuchtenden Pfades gerückt worden.

Teile der rechten Opposition scheinen nun den Tod Guzmáns dafür nutzen zu wollen, um die Regierung anzugreifen. Im Internet werden Gerüchte gestreut, nach denen der Guerillaführer gar nicht tot sei; stattdessen habe ihn die linke Regierung befreit.