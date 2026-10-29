In Alaska wollen die Demokraten den Republikaner Dan Sullivan besiegen. Laut „New York Times“ suchte die Partei dafür intensiv Männer mit dem gleichen Namen – und könnte damit Vertrauen im ganzen Land verspielt haben.

Ihre Namen sind zum Verwechseln ähnlich: Dan S. Sullivan (li.) tritt in Alaska für die Republikaner an, Dan J. Sullivan als Unabhängiger.

Die Empörung im Lager der Trump-Gegner ist groß. „Es beginnt“, schrieben manche auf sozialen Medien. Sie sahen ihre Befürchtung, dass Donald Trump das Resultat der Zwischenwahlen nicht akzeptieren wird, schon vor der Wahl bestätigt. Speziell bei der Senatswahl in Alaska, wo die Demokratin Mary Peltola und der Republikaner Dan S. Sullivan laut Umfragen gleichauf liegen.