Der US-Senat hat den bisherigen Senator für Oklahoma, Markwayne Mullin, als neuen Heimatschutzminister bestätigt. Mit einer Mehrheit von 54 zu 45 stimmten die Senatoren für den 48-Jährigen. Der Republikaner war zuvor zehn Jahre lang Mitglied des Repräsentantenhauses und drei Jahre Senator gewesen. Anfang des Monats hatte Präsident Donald Trump überraschend Kristi Noem als Heimatschutzministerin entlassen und Mullin als Nachfolger nominiert. Noem war durch ihr aggressives Vorgehen bei Abschiebungen bekannt geworden. Zuletzt geriet sie wegen der rigorosen Einsätze der dem Ministerium unterstellten Einwanderungsbehörde ICE in Bedrängnis. Anfang des Jahres starben zwei US-Amerikaner durch Schüsse von Einsatzkräften – auch hier war ICE beteiligt. Belastet wurde sie auch durch eine millionenschwere Werbekampagne und eine Affäre mit ihrem Berater.