Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Stadtentwicklungsbehörde hat zum 7. Bauforum in die Hansestadt eingeladen, das vom 19. bis 24. August die Magistralen - die Verkehrsadern - in den Blick nimmt. Solche Hauptverkehrsstraßen führen zum Beispiel von Rissen zum Holstenplatz oder von Bergedorf zu den Deichtorhallen. Heute will Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) mit Oberbaudirektor Franz-Josef Höing unter anderem das Programm für die Planungswerkstatt in den Deichtorhallen vorstellen. An der Veranstaltung nehmen vor allem Architekten, Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplaner teil.