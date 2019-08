Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Senat hat erste Ergebnisse der Untersuchung des Rathausturms bekanntgegeben. Die Analyse mithilfe einer Drohne habe ergeben, dass augenscheinlich alles in Ordnung ist, teilte Senatssprecher Sebastian Schaffer am Freitag mit. Die Witterung gehe, wie nicht anders zu erwarten, an der Sandsteinfassade nicht spurlos vorbei.