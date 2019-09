Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg will sich mit einer Bundesratsinitiative für eine Reform des Mietrechts einsetzen. Das beschloss der rot-grüne Senat am Dienstag. Ziel sei es, Lücken in der Mietpreisbremse auf Bundesebene zu schließen und einen Beitrag im Kampf gegen steigende Mieten und dadurch bedingte Wohnungsnot zu leisten, sagten Justizsenator Till Steffen (Grüne) und Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Geplant ist eine Verlängerung der Mietpreisbremse, eine Senkung der Kappungsgrenze und eine Anpassung der Schonfristzahlung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Zudem soll der Rückzahlungsanspruch wegen zu viel gezahlter Miete den Hamburger Plänen zufolge nicht mehr von einer vorherigen Rüge abhängen.

Mit der Mietpreisbremse würden Neumieter geschützt, mit der verringerten Kappungsgrenze Bestandsmieter, sagte Steffen. "Zudem wollen wir Menschen, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, mit einer angepassten Regelung zur Schonfristzahlung vor der vermeidbaren Obdachlosigkeit schützen." Die Hamburger Initiative werde noch in diesem Monat im Bundesrat vorgestellt. "Der Entwurf der Bundesregierung zur Anpassung der Mietpreisbremse führt in die richtige Richtung, geht uns allerdings nicht weit genug", sagte er.

Durch die Absenkung der Kappungsgrenze für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten sollten Mieten künftig nur noch um höchsten 10 Prozent innerhalb von drei Jahren erhöht werden können, sagte Stapelfeldt. "Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Mietendynamik in Großstädten wie Hamburg noch wirkungsvoller zu bremsen." Durch die Abschaffung der Rügepflicht könnten Mieter zu viel gezahlte Miete einfacher zurückerhalten. "Damit wird die Durchsetzung der Mietpreisbremse erleichtert, wovon wir uns ebenfalls eine positive Wirkung auf die Mietentwicklung versprechen", sagte sie.

Die Linksfraktion in der Bürgerschaft kritisierte die Initiative als "Ablenkungsmanöver statt Mietendeckel". "Die Notlage vieler Mieterinnen durch drastische Mieterhöhungen nimmt der Senat nie so ernst wie die Klagen der Wohnungswirtschaft über entgehende Gewinne", sagte die wohnungspolitische Sprecherin Heike Sudmann.

Ihr FDP-Kollege warnte den rot-grünen Senat dagegen davor, "sich im Wahlkampf in seiner Regulierungswut beim Thema Mietpreise" von links treiben zu lassen. "Vorschriften und Regulierungen verschrecken Investoren und führen zum Verfall der Bausubstanz, weil Eigentümer erforderliche Instandhaltungen auf ein Minimum zurückfahren."

Ähnlich äußerte sich der Direktor des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen. "Alles, was den Bau bezahlbaren Wohnraums fördert, ist eine sinnvolle Sache. Eine Verschärfung der Mietpreis- und der Kappungsgrenze gehört sicher nicht dazu", sagte Andreas Breitner. Sie führten nur zu mehr Bürokratie auf einem ohnehin überregulierten Markt.