Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa/lno) - Im selbstfahrenden Auto vom Rathaus zur Elbphilharmonie: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Freitag einen autonom fahrenden Wagen des Volkswagenkonzerns ausprobiert. Der Bürgermeister fuhr am Nachmittag von seinem Amtssitz in die etwa 1,5 Kilometer entfernte Elbphilharmonie und zurück.

Der VW-Konzern testet seit April auf einer festgelegten Strecke in der Hamburger Innenstadt fünf autonom fahrende Elektro-Golfs im öffentlichen Straßenverkehr. Die Fahrzeuge sind dabei bis unters Dach mit komplexer Technik ausgerüstet. Elf Laser-Scanner, sieben Radarsensoren und 14 Kameras sollen dafür sorgen, dass sich die Autos völlig autonom, sicher und unfallfrei durch den Stadtverkehr bewegen. Im Kofferraum ist eine Rechenleistung von umgerechnet 15 Laptops installiert, die pro autonomer Fahrminute bis zu fünf Gigabyte Daten verarbeiten müssen. Zur Sicherheit ist immer ein Testfahrer dabei.