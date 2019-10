Hamburg (dpa/lno) - Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Bedeutung des Großmarkts Hamburg für die Lebensmittelversorgung der Region betont. "Die Nahversorgung mit Lebensmitteln beruht darauf, dass alles pünktlich und frisch ankommt", sagte er am Mittwochmorgen bei einem Besuch in Norddeutschlands größtem Frischezentrum für Blumen, Obst und Gemüse. "Dazu gehört viel Logistik, und hier im Großmarkt ist der zentrale Punkt dafür." Am frühen Morgen traf er Händler bei ihrer Arbeit in den Hallen am Hamburger Hafen.

Der Hamburger Großmarkt versorgt den Einzelhandel, die Wochenmärkte und die Gastronomie in Norddeutschland mit frischen Waren. Einkaufen kann hier, wer einen Gewerbeschein besitzt. Besonders reger Betrieb herrscht in den Verkaufshallen von Mitternacht bis etwa 5:00 Uhr morgens. Zu dem Besuch des Bürgermeisters hatte die Großmarkthandelsverwaltungsgesellschaft (GHVW) eingeladen.