Berlin (dpa/bb) - Die seit 2015 geltenden schärferen Regeln zur Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Berlin bleiben bestehen: Die sogenannte Umwandlungsverordnung, die eigentlich im März auslaufen würde, wird um fünf Jahre bis 2025 verlängert. Das beschloss der rot-rot-grüne Senat am Dienstag. Nach der Regelung gilt in sogenannten Milieuschutzgebieten zum Erhalt der Sozialstruktur, von denen es mittlerweile 59 gibt, ein Umwandlungsverbot. Es umfasst jedoch diverse Ausnahmetatbestände, die rege genutzt werden.

Die Folge: 2018 wurden trotz der Regelung in Milieuschutzgebieten mit behördlicher Genehmigung 5200 Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt - nach 7721 Wohnungen im Jahr zuvor. Wohnsenatorin Katrin Lompscher (Linke) geht davon aus, dass es ohne Umwandlungsverordnung mehr wären - daher sei die Verordnung wichtig. Die zahlreichen Ausnahmetatbestände vom Umwandlungsverbot gehen Lompscher zufolge auf Bundesrecht zurück.