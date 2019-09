Berlin (dpa/bb) - Berliner Kita-Erzieher in sozialen Brennpunkten bekommen ab Mitte 2021 eine Zulage. Sie soll rund 300 Euro monatlich betragen und dazu beitragen, in Zeiten von Fachkräftemangel mehr Menschen für den Erzieherberuf zu gewinnen, wie Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag mitteilte. Nach Schätzungen könnten rund 4600 der etwa 30 000 Kita-Erzieher in den Genuss der Brennpunktzulage kommen. Finanziert wird sie zumindest in den ersten beiden Jahren mit 25 Millionen Euro vom Bund aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz. Insgesamt erhält Berlin nach diesem Bundesgesetz von 2019 bis 2022 rund 239 Millionen Euro.